الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١
١١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا لإثارة قلق بشأن تأثيرها على التعافي الاقتصادي مما قاد المستثمرين للذهب.

العالم - اقتصاد

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1791.55 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ ذروة منذ السادس من أغسطس 2021 عند 1792.83 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1793 دولارا.

وقال كونال شاه لدى"نيرمال بانغ كوموديتيز" لتداول السلع الأولية في مومباي إن "زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين، واحتمالات تباطؤ النمو العالمي في النصف الثاني من العام ستدعم أسعار الذهب".

وأضاف "أتوقع أن يلامس الذهب 1850 دولارا هذا العام".

روابط ذات صلة

أسعار الذهب تواصل انخفاضها في سوريا

تعرف على أكبر الدول المنتجة للذهب في العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميقاتي تمنى التركيز اعلاميا على ايجابيات إنجاح تشكيل الحكومة

الجزائريون ورئيسهم يدينون بشدة حركة 'الماك' الارهابية

لماذا سقطت كابل بهذه السرعة وماذا تعكس احداث المطار؟

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

العراق: مقتل اثنين من عصابات ’داعش’ في كركوك

خطيب زاده: ممثليات إيران في أفغانستان مفتوحة وتمارس اعمالها