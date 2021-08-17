القوة البرية للجيش استخدمت 12 ألف من كوادرها الطبية لمكافحة كورونا

العالم - ايران

واضاف العميد امير كيومرث حيدري اليوم الثلاثاء في حفل افتتاح صيدلية مخصصة لمرضى كوفيد 19 بجوار صيدلية "29 فروردين" في ساحة حر وسط طهران، إنني اهنئ زملائي على إنشاء هذه الصيدلية والذي تحقق في غضون 48 ساعة.

وتابع حيدري قائلا : لقد وصلنا إلى مستوى من القدرات مكنتنا من بناء وتجهيز مستشفى خاص بالانعاش في غضون خمسة أيام، وحتى الآن قمنا ببناء مستشفىات لانعاش الجهاز التنفسي للمصابين بكورونا في محافظات سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) وكرمانشاه (غرب) وأصفهان (وسط)، وفي المستقبل سنعمل على انشاء مستشفى في محافظة جيلان شمال البلاد، كما أنشأنا مراكز صحية في 14 نقطة في جميع أنحاء البلاد ومراكز تطعيم متنقلة وثابتة في ثلاث نقاط في طهران.

و تم اليوم افتتاح صيدلية مخصصة لمرضى كوفيد 19 بحضور رئيس مكتب رئيس الجمهورية وقائد القوات البرية للجيش في طهران.