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قصف تركي يستهدف محطة كهرباء تل تمر بريف الحسكة السورية

قصف تركي يستهدف محطة كهرباء تل تمر بريف الحسكة السورية
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكدت وكالة "سانا" السورية استهداف الجيش التركي ومرتزقته محطة تحويل كهرباء بلدة تل تمر بريف الحسكة بالقذائف الصاروخية.

العالم - سوريا

وبين مدير شركة كهرباء الحسكة أنور عكلة أن “محطة تحويل كهرباء تل تمر تعرضت صباح اليوم لعدوان تركي بقذائف المدفعية والهاون ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المحطة لكنها لم تخرج من الخدمة”.

ولفت العكلة إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض المحطة لاعتداءات الاحتلال التركي ومرتزقته والتي طالت أيضاً مرات عدة محطة تحويل كهرباء أم الكيف شمال البلدة”.

وأشارت وكالة سانا الى ان الجيش التركي ومرتزقته اعتدوا خلال الأيام الثلاثة الماضية على قرى تل الورد والربيعات والدردارة ما أدى إلى إحداث أضرار مادية في منازل الأهالي والمنشآت الحيوية والممتلكات ما أجبر عدداً من العائلات على الفرار باتجاه المناطق الآمنة.

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