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الرئيس الألماني: مشاهد الفوضى في مطار العاصمة الأفغانية كابول عار على الغرب

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

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