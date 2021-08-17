الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١
١٠:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول كبير في طالبان: حركة طالبان تناشد كل الأفغان مواصلة أنشطتهم الإقتصادية الطبيعية

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

العراق: مقتل اثنين من عصابات ’داعش’ في كركوك

خطيب زاده: ممثليات إيران في أفغانستان مفتوحة وتمارس اعمالها

قائد القوة البحرية استضافة المسابقات الدولية لجيوش العالم مؤشر على اقتدار ايران

لماذا هزت "بن آند جيريز" الكيان الاسرائيلي؟

قائد الثورة الاسلامية يعين الادميرال شهرام ايراني قائدا للقوة البحرية للجيش