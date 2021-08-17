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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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انقلاب الصورة
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قائد الثورة الاسلامية يعين الادميرال شهرام ايراني قائدا للقوة البحرية للجيش
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش
اصدر قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة اية الله السيد علي خامنئي قرارا بتعيين الادميرال شهرام ايراني قائدا للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية .
العالم
-
ايران
يتبع ..
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
خامنئي
قائد الثورة
شهرام ايراني
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