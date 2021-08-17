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قائد الثورة الاسلامية يعين الادميرال شهرام ايراني قائدا للقوة البحرية للجيش

قائد الثورة الاسلامية يعين الادميرال شهرام ايراني قائدا للقوة البحرية للجيش
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

اصدر قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة اية الله السيد علي خامنئي قرارا بتعيين الادميرال شهرام ايراني قائدا للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية .

العالم - ايران

يتبع ..

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