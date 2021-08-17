ميقاتي تمنى التركيز اعلاميا على ايجابيات إنجاح تشكيل الحكومة

العالم_لبنان

اشار المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ في بيان، الى ان "ميقاتي يقدّر للإعلام دوره البناء في مواكبة القضايا الوطنية ومنها، في هذه المرحلة، موضوع تشكيل الحكومة، وهو يتمنى على وسائل الاعلام التركيز على الايجابيات المطلوبة لإنجاح تشكيل الحكومة والانطلاق الى المعالجات المطلوبة، لان بعض ما ينشر ويقال يندرج في إطار التحليلات التي تفتقد الى الدقة، او الى التسريبات المعروفة الاهداف".

واكد ميقاتي "متانة العلاقة التي تربطه برؤساء الحكومة السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام، ودعمهم له الى اقصى الحدود ومواكبة جهوده لتشكيل الحكومة، وفق الاسس الدستورية المعروفة".