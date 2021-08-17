شاهد.. مراسل العالم: طالبان امرت مسلحيها بعدم التعرض للحسينيات

العالم - خاص العالم

وأكد مراسل العالم مجتبى محمد يونس على عودة مذيعات وسائل الاعلام الخاصة الى عملهن كما ان طالبان اعلنت عفواً عاماً وشاملاً لكافة شرائح الشعب الافغاني كرسالة طمأنة للشارع العام حسب تعبير الحركة.

وصرح مراسل العالم بان عملية اجلاء الدبلوماسيين الاجانب من افغانستان من خلال مطار كابول لا تزال مستمرة حيث تتواجد القوات الامريكية في داخل المطار بالتزامن مع انتشار مسلحي طالبان خارج المطار مشيراً الى قيام ادارة كابول بتنظيف المطار بعد الفوضى الذي حصل خلال الايام الاخيرة.

وأضاف مراسل العالم بأن مسلحي طالبان ظهروا في شوارع العاصمة كابول بارتداء زي موحد ودعت الناس الى العودة الى حياتهم الطبيعية لكن هذا الامر يجري ببطء شديد جدا.

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