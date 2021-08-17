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مدرب ريال مدريد يطلب عودة كريستيانو رونالدو

مدرب ريال مدريد يطلب عودة كريستيانو رونالدو
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت مصارد إعلامية إسبانية بأن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، يرغب في عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العالم - رياضة

وكشف الصحفي في البرنامج الإسباني الشهير"الشيرينغيتو" إيدو أغيري، أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يريد كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، وقد تحدث مع محيط اللاعب، والعلاقة بينهما جيدة وودية، وهو ما دفعه للمطالبة بعودته هذا الصيف.

وأكد الصحفي أن غرفة ملابس ريال مدريد تدعم كارلو أنشيلوتي في مسعاه وتحب أيضا عودة النجم البرتغالي مجددا.

وقال الصحفي الإسباني إن التعاقد مع كريستيانو رونالدو مجددا سيملأ ملعب سانتياغو بيرنابيو أثناء تقديمه كما حدث في صيف 2009.

في غضون ذلك، يرى الصحفي جوسيب بيدربول، مقدم البرنامج، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ما زال يضع النجم الفرنسي كليان مبابي هدفه الأول هذا الصيف، وأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الخطة البديلة في حال الفشل في التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان.

هذا وما زال مصير كريستيانو رونالدو في يوفنتوس يثير الشكوك منذ عودة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري لتدريب الفريق، حيث إن العلاقة بينهما غير جيدة.

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