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تحطم طائرة نقل عسكرية روسية ومصرع طاقمها

تحطم طائرة نقل عسكرية روسية ومصرع طاقمها
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

تحطمت اليوم الثلاثاء نسخة تجريبية لطائرة النقل العسكرية الروسية "Il-112V" أثناء التحليق في ضواحي موسكو.

العالم - روسيا

وأكدت "شركة الطائرات الموحدة" الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي"، أنباء سقوط الطائرة أثناء هبوطها على بعد حوالي 1.5 كم من مطار "كوبينكا العسكري" في ضواحي موسكو.

وتفيد تقارير بأن 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم في الحادث. وأضافت الشركة الروسية أنه يجري تحري تفاصيل الحادث وسيتم تشكيل لجنة خاصة لمعرفة أسبابه.

وقال مصدر لوكالة أنباء "نوفوستي"، إنه وفقا للبيانات الأولية وقعت الكارثة بسبب اندلاع حريق في محرك الطائرة.

يُذكر أن طائرة النقل الروسية الخفيفة "إيل-112 في" تخصص لنقل حمولات تقل عن 5 أطنان من البضاعة أو أفراد الجيش أو الأسلحة والمعدات الحربية بمختلف أنواعها.

ومن المفترض أن تحل هذه الطائرة مكان طائرتي"آن-26" و"آن-24" في الجيش الروسي وفي المرافق المدنية.

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