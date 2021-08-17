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السنكيس.. 40 يوما من الإضراب عن الطعام في سجن جو بالبحرين

السنكيس.. 40 يوما من الإضراب عن الطعام في سجن جو بالبحرين
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

دخل الأكاديمي البحراني عبدالجليل السنكيس اليوم الأربعين من إضرابه عن الطعام في سجن جو بالبحرين احتجاجا على سوء معاملته ومصادرة أبحاثه.

العالم- البحرين

وفي هذا السياق أشاد المعارض البحراني البارز الدكتور سعيد الشهابي بصمود السنكيس وحرصه على مصلحة الشعب وغرد قائلا“ أربعون يوما من الإضراب قضاها الدكتور عبد الجليل السنكيس خاوي الأمعاء. ما أقوى إرادته، ما أكبر روحه، ما أشد شكيمته، ما أقوى حرصه على مصلحة الوطن والشعب“.

وانتقد الحقوقي البحراني سيد أحمد الوداعي رفض السلطات إعادة أبحاث السنكيس التي صادرتها وغرد قائلا“ يدخل الدكتور عبدالجليل السنكيس يومه الأربعين من الاضراب المفتوح عن الطعام. ولاتزال ادارة سجن جو تصادر ابحاث السنكيس وترفض تسليمها الى اهله“.

يذكر أن أكثر من 100 أكاديمي عالمي طالبوا السلطات الخليفية في رسالة مفتوحة بإنهاء المعاملة اللا إنسانية والمهينة التي يتعرض لها االسنكيس في سجن جو وإلى إعادة كتاب ألفه في السجن ، وخصص له أربع سنوات من البحث ، صادرته سلطات السجن.
كما أعلن ناشطون إضرابا واعتصاما أمام سفارة النظام الخليفي في العاصمة البريطانية لندن تضامنا معه وللمطالبة بالإفراج عنه وعن جميع سجناء الرأي في السجون الخليفية.

السنكيس أكاديمي ومدون يبلغ من العمر 59 عامًا مسجون حاليًا في سجن جو بعد أن حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن مدى الحياة لدوره القيادي في انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية عام 2011 خلال الربيع العربي. بالإضافة إلى كونه شخصية معارضة بارزة ، فهو محاضر سابق في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة البحرين وحاصل على الدكتوراه في ميكانيكا التأثير من جامعة مانشستر.

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