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مراسل العالم في أفغانستان : انباء تؤكد مغادرة ملا برادر ومسؤولي طالبان من قطر الى قندهار ومن ثم سينتقلون الى كابول

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

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