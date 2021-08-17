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ارتفاع بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس في سوريا

ارتفاع بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس في سوريا
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

تميل درجات الحرارة في سوريا للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وصيفياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة بينما تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة في المنطقة الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق ويكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر على المرتفعات الساحلية وصيفياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

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