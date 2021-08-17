ارتفاع بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس في سوريا

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وصيفياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة بينما تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة في المنطقة الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق ويكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر على المرتفعات الساحلية وصيفياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.