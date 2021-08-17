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الجعفري: أميركا لا تتعلم من أخطائها إطلاقا

الجعفري: أميركا لا تتعلم من أخطائها إطلاقا
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، “بشار الجعفري”، إن «السياسة الأميركية هشة وضعيفة وغير أخلاقية، وما فعله الأميركيون في أفغانستان فعلوه في أكثر من بلد، لذلك فإن ما جرى في أفغانستان هو درس لجميع شعوب المنطقة والعالم».

العالم - سوريا

“الجعفري” أضاف في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، اليوم الثلاثاء، أن «الولايات المتحدة الأميركية لن تتعلم في تاريخها على الإطلاق من أخطائها، وهي اليوم وبعد عشرين عاماً من الوجود العسكري في أفغانستان، تنسحب وتخرج من هذا البلد، رغم يقيننا بأن الأميركيين لديهم أجندة، وبالتأكيد لديهم خططهم لتفجير هذه المنطقة بعد خروجهم، لكن خروجهم من أفغانستان وبهذه الطريقة يدل على أن مشاريعهم فشلت في هذه المنطقة».

وأضاف أنه «لا يمكن الاعتداد بالأميركي في أي مكان، وهذا ينطبق على الجميع من دون استثناء بمن فيهم الأطراف داخل سوريا والتي لا تزال تعوّل على الأميركي حتى الآن».

يذكر أن حركة “طالبان”، سيطرت على العاصمة الأفغانية “كابل”، وسط حالة من الفوضى في عموم البلاد، ومطار العاصمة الأفغانية خصوصاً، حيث اتجه عدد كبير من الأفغان إليه للخروج من البلاد، إلا أن القوات الأميركية التي تشرف عليه أعلنت إغلاقه، قبل أن تعاود فتحه فجر اليوم الثلاثاء.

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