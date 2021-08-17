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شاهد.. مراسل العالم في كابول: لا يوجد حالات اطلاق النار في كافة الأراضي الافغانية

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في أفغانستان عن عدم وجود اي إطلاق النار في ولايات أفغانستان خصوصا في العاصمة كابول لكن هناك إطلاق النار بشكل خفيف في محيط مطار كابول لتفريق الحشود المجتمعة هناك للخروج من البلاد بأي شكل ممكن.

العالم - خاص العالم

وأكد مراسل العالم مجتبى محمد يونس على مغادرة رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان ملا برادر وجمع من مسؤولي طالبان من قطر الى ولاية قندهار ليتم نقلهم الى العاصمة كابول لاحقاً.

وشدد مراسل العالم على استمرار عمل السفارة الإيرانية والقنصليات التابعة لها في أفغانستان بشكل عادي وسط اخلاء معظم السفارات الأجنبية منذ تصاعد الاحداث في افغانستان قبل أيام.

وأضاف مراسل العالم بان القائم الأعمال في السفارة الامريكية في افغانستان اعلن استمرار عمل السفارة بشكل عادي حيث ستستمر السفارة في عملية اجلاء الدبلوماسييين الأمريكيين والمواطنيين الافغان الذين عملوا مع القوات الامريكية خلال السنوات الاخيرة حيث قد تطول هذه العملية لعدة اسابيع.

وأكد مراسل العالم على أن الشارع الأفغاني لا يريد استمرار الحرب ويتمنى عودة الاسقترار في البلاد بعد مضي سنوات كثيرة على اندلاع الحرب.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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