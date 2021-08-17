الإعدام شنقا بحق 'قاتل الأطفال' في حلب

العالم - سوريا

وكتب الاعلامي شادي حلوة على صفحته الشخصية في فيسبوك أن الحكم صدر اليوم فيما قال عضو مجلس فرع نقابة المحامين بحلب المحامي أكرم عزوز إنه بعد ثلاث سنوات من ارتكاب المجرم احمد مزنرة جرم الاغتصاب والقتل للطفل محمد عدلة ونتيجة التعطيل من المجرمين وتقديم اخلاءات سبيل والطعن بها إلى دمشق اصدرت المحكمة العسكرية بحلب قرارها منذ قليل بالاعدام شنقا حتى الموت .

وكان المجرم مزنره وشركائه روعوا مدينة حلب قبل سنوات من خلال عمليات الاغتصاب والقتل بحق الاطفال قبل القاء القبض عليهم اثر تعرف أحد الأطفال الذين نجوا من الموت على القاتل.