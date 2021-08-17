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الإعدام شنقا بحق 'قاتل الأطفال' في حلب

الإعدام شنقا بحق 'قاتل الأطفال' في حلب
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر إعلامية إصدار المحكمة العسكرية بحلب السورية حكمها بحق مرتكبي جريمة قتل الطفل محمد سام عدلة، عام ٢٠١٨ حيث صدر حكم الإعدام بالمدعو (أحمد مصطفى مزنرة) وحكم على شريكيه في الجريمة المدعو (عبد الكريم قدح سليم) بالسجن المؤبد، والمدعو (محمد محمود ديري) بالسجن 15 سنة.

العالم - سوريا

وكتب الاعلامي شادي حلوة على صفحته الشخصية في فيسبوك أن الحكم صدر اليوم فيما قال عضو مجلس فرع نقابة المحامين بحلب المحامي أكرم عزوز إنه بعد ثلاث سنوات من ارتكاب المجرم احمد مزنرة جرم الاغتصاب والقتل للطفل محمد عدلة ونتيجة التعطيل من المجرمين وتقديم اخلاءات سبيل والطعن بها إلى دمشق اصدرت المحكمة العسكرية بحلب قرارها منذ قليل بالاعدام شنقا حتى الموت .

وكان المجرم مزنره وشركائه روعوا مدينة حلب قبل سنوات من خلال عمليات الاغتصاب والقتل بحق الاطفال قبل القاء القبض عليهم اثر تعرف أحد الأطفال الذين نجوا من الموت على القاتل.

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الإعدام شنقا بحق 'قاتل الأطفال' في حلب