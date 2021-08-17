الكاظمي لرئيسي هاتفياً: ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقت "الفرات نيوز" نسخة منها، ان الجانبين تبادلا التعازي باسمي شعبي البلدين الصديقين، بمناسبة حلول أيّام عاشوراء، وذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام).

وعبر رئيسي عن شكره الكاظمي، وجهود العراق حكومة وشعباً في استضافة زائري المناسبات الدينية، فيما أكد الكاظمي تمنياته بالتوفيق والسداد لرئيسي بمناسبة تسنّمه مهامه الرئاسية.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال، ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة، وأهمية التواصل المستمر بين مختلف الأطراف؛ لتوثيق الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، والتكامل الإقليمي للمنطقة بأكملها.

وعبّر رئيسي عن تقديره لدور العراق البارز في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها الحكومة العراقية في خدمة السلام، ومصالح شعوب المنطقة.