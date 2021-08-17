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إصابات خلال مواجهات بين طلبة فلسطينيين وقوات الاحتلال

إصابات خلال مواجهات بين طلبة فلسطينيين وقوات الاحتلال
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من الطلبة الفلسطينيين، بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت، اليوم الثلاثاء، على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة (وسط الضفة الغربية المحتلة)، مع قوات الاحتلال التي تصدت لمسيرة منددة باستشهاد أربعة فلسطينيين.

العالم ـ فلسطين

وكانت كتل طلابية في جامعة "بيرزيت" القريبة من رام الله، قد دعت إلى تنظيم مسيرة على حاجز "بيت أيل"؛ تنديدا بقتل الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين في مخيم "جِنين" للاجئين.

وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال الموجودين على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل"، أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص "المطاطي" صوب الشبان المشاركين في المسيرة؛ ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

في حين رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة، كما أشعلوا النار في إطارات مطاطية.

وفجر الاثنين، استشهد أربعة فلسطينيين، في مخيم "جنين" للاجئين، بعد اشتباكات شديدة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهداء هم: صالح أحمد محمد عمار، وأمجد إياد حسينية من مخيم جنين، ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف، ونور الدين عبد الإله جرار من مدينة جنين.

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إصابات خلال مواجهات بين طلبة فلسطينيين وقوات الاحتلال

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