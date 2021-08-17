إصابات خلال مواجهات بين طلبة فلسطينيين وقوات الاحتلال

العالم ـ فلسطين

وكانت كتل طلابية في جامعة "بيرزيت" القريبة من رام الله، قد دعت إلى تنظيم مسيرة على حاجز "بيت أيل"؛ تنديدا بقتل الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين في مخيم "جِنين" للاجئين.

وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال الموجودين على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل"، أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص "المطاطي" صوب الشبان المشاركين في المسيرة؛ ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

في حين رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة، كما أشعلوا النار في إطارات مطاطية.

وفجر الاثنين، استشهد أربعة فلسطينيين، في مخيم "جنين" للاجئين، بعد اشتباكات شديدة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهداء هم: صالح أحمد محمد عمار، وأمجد إياد حسينية من مخيم جنين، ورائد زياد عبد اللطيف أبو سيف، ونور الدين عبد الإله جرار من مدينة جنين.