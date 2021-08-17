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ترکیا
افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس الايراني رئيسي خلال اتصال مع رئيس الوزراء العراقي:انهاء الحرب في اليمن سيخدم الجميع ويجب احترام حق اليمنيين في تقرير مصيرهم
الرئيس الايراني رئيسي خلال اتصال مع رئيس الوزراء العراقي:تدخل الأجانب في المنطقة لن يخدم الأمن والاستقرار فيها ولن يشكل ارضية للتنمية والتطور
ميقاتي: أمامنا القليل من الأمتار للوصول إلى تشكيل الحكومة
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي: الاجتماع مع الرئيس عون ايجابي ونتمنى أن نرى الحكومة قريبا
الرئيس الايراني رئيسي : ندعم اي تحرك يسهم في تعزيز استقرار الاوضاع في العراق والارتقاء بدوره في المنطقة
الرئيس الايراني رئيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي:العلاقة بين إيران والعراق ابعد من الجوار وجهود الأعداء لا يمكن أن تؤثر عليها
مراسل العالم في افغانستان : القائم باعمال السفارة الاميركية قال ان السفارة في كابول تعمل بصورة عادية
مراسل العالم في أفغانستان : انباء تؤكد مغادرة ملا برادر ومسؤولي طالبان من قطر الى قندهار ومن ثم سينتقلون الى كابول
مراسل العالم في أفغانستان : لاوجود لاي اطلاق نار في العاصمة كابول
مسؤول كبير في طالبان: حركة طالبان تناشد كل الأفغان مواصلة أنشطتهم الإقتصادية الطبيعية
الرئيس الايراني رئيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي:العلاقة بين إيران والعراق ابعد من الجوار وجهود الأعداء لا يمكن أن تؤثر عليها
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش
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