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الرئيس الايراني رئيسي خلال اتصال مع رئيس الوزراء العراقي:تدخل الأجانب في المنطقة لن يخدم الأمن والاستقرار فيها ولن يشكل ارضية للتنمية والتطور

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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