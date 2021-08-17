الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مندوبو إيران وروسيا في فيننا يبحثان الاتفاق النووي

مندوبو إيران وروسيا في فيننا يبحثان الاتفاق النووي
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

إلتقى المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، مع السفير الإيراني والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، وإجرا محادثات معه حول استئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي.

العالم - إيران

و كتب أوليانوف في تغريدة جديدة اليوم الثلاثاء: التقيت اليوم كاظم غريب آبادي، سفير إيران والممثل الدائم لها في فيينا.

وأضاف: ناقشنا آفاق استئناف محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، وكذلك القضايا المدرجة على جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كان قد صرح في 2 اغسطس إن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي ستستأنف بعد تنصيب الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي.

وفي مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية، قال أوليانوف إن الموعد الدقيق للمحادثات بشأن الاتفاق النووي لم يتضح بعد، وستستأنف هذه المحادثات بعد تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وفي إشارة إلى توقف محادثات فيينا منذ 20 حزيران/ يونيو الماضي، قال أوليانوف: في البداية كان من المتوقع أن يستمر وقف المحادثات عشرة أيام، لكن هذا التوقع لم يتحقق.

روابط ذات صلة

أوليانوف: محادثات فيينا ستستأنف حالما تصبح إيران جاهزة

الخارجية الايرانية: لم نترك محادثات فيينا أبدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق فوق خط الفقر المائي.. وتحذير من شتاء مقبل

الأرض على موعد مع حدث فلكي خطير السبت المقبل

مدرب ريال مدريد يطلب عودة كريستيانو رونالدو

هزيمة امريكا الفاضحة في افغانستان وحصد طالبان مليارات الدولارت منها

مندوبو إيران وروسيا في فيننا يبحثان الاتفاق النووي

ميقاتي بعد لقائه عون: نتمنى أن نرى الحكومة قريبا