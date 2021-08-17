مندوبو إيران وروسيا في فيننا يبحثان الاتفاق النووي

العالم - إيران

و كتب أوليانوف في تغريدة جديدة اليوم الثلاثاء: التقيت اليوم كاظم غريب آبادي، سفير إيران والممثل الدائم لها في فيينا.

وأضاف: ناقشنا آفاق استئناف محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، وكذلك القضايا المدرجة على جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كان قد صرح في 2 اغسطس إن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي ستستأنف بعد تنصيب الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي.

وفي مقابلة مع صحيفة إزفستيا الروسية، قال أوليانوف إن الموعد الدقيق للمحادثات بشأن الاتفاق النووي لم يتضح بعد، وستستأنف هذه المحادثات بعد تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وفي إشارة إلى توقف محادثات فيينا منذ 20 حزيران/ يونيو الماضي، قال أوليانوف: في البداية كان من المتوقع أن يستمر وقف المحادثات عشرة أيام، لكن هذا التوقع لم يتحقق.