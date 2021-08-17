شمال سيناء بلا كهرباء نتيجة تفجير إرهابي

العالم-مصر

وقالت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد" إن تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي زرع عبوات ناسفة أسفل أبراج الضغط العالي بالقرب من مدينة بئر العبد، وفجرها الليلة الماضية، وأضافت المصادر أن "التفجير أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدن بئر العبد، والعريش، والشيخ زويد، ورفح".

وتعمل طواقم الصيانة في شركة الكهرباء الحكومية حاليا على إصلاح الأعطال بعد التنسيق الأمني مع قوات الجيش في المنطقة.

وأفاد مصدر من فريق الصيانة لـ"العربي الجديد" بأن "التفجير استهدف خطوط الكهرباء في جنوب مدينة الخربة، في نطاق مدينة بئر العبد. وسيتم البدء في إصلاح الأعطال فور إعطاء إشارة التنسيق الأمني من قوات الجيش المتمركزة في المنطقة".

وبهذا التفجير، يعيش عشرات آلاف المواطنين في مدن وقرى شمال سيناء في ظلام دامس، يفاقم الظروف الإنسانية الصعبة القائمة.