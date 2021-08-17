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المتحدث باسم طالبان: ادعو الذين ذهبوا الى مطار كابول لمغادرة البلاد ان يرجعوا الى بيوتهم

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

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