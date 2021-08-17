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وزير الدفاع العراقي يعقد اجتماعاً مهماً مع قيادات القوات البرية ويصدر جملة توجيهات

وزير الدفاع العراقي يعقد اجتماعاً مهماً مع قيادات القوات البرية ويصدر جملة توجيهات
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

عقد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مهماً مع قيادات القوات البرية.

العالم - العراق

وذكرت الوزارة في بيان: ان "وزير الدفاع زار اليوم قيادة القوات البرية برفقة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، وكان في استقباله قائد القوات البرية وعدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع".

واضافت: "حيث عقد فور وصوله مؤتمراً موسعاً لقيادات الفرق في الجيش العراقي لمناقشة التطورات الأخيرة التي حدثت في أفغانستان والزيادة في نشاط عصابات داعش الإرهابية خلال الفترة الماضية".

واضافت ان:" وزير الدفاع اصدر خلال المؤتمر جملة من التوجيهات الخاصة بالاستعداد القتالي والتركيز على الضبط والتدريب العسكري لضرورته والتركيز أيضاً على الحيطة والحذر ووضع خطط حديثة لعدم إعطاء أي فرصة الى الخلايا الإرهابية".

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