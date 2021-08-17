مؤتمر صحفي لـ'طابان' يضع النقاط على حروف خارطة طريقها المستقبلي

العالم - افغانستان

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمره الصحفي: "نريد التوصل لاتفاق مقبول من قبل جميع اطياف الشعب".

ولن نقدم على تسوية حسابات مع أي أطراف في أفغانستان.

وأشار مجاهد الى أن السفارات الأجنبية ستكون آمنة ولن يتعرض لها أحد.

وأردف مجاهد حول تعامل طالبان مع المرأة ،قائلا: "إن موقفنا واضح. ونمنح كل حقوقها حسب الدين الإسلامي ونحترمها ونعطيها كافة حقوقها مضيفا الى أن "للمرأة الحق في التعليم وممارسة أي عمل إداري في أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمره الصحفي على ما قالته الجماعة خلال اليومين الماضيين: "العفو العام، تأمين السفارات والمؤسسات، ووقف العمليات القتالية سواء في كابول أو الولايات الأخرى".

وواصل ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم #طالبان يقول: "لم نرد حدوث ما حصل من الفوضى في الأيام الماضية، وخططنا لدخول كابول بشكل سلمي، لكن بسبب فشل إدارة كابول في السيطرة على الأوضاع ...استغل بعض المخربين الأمر وارتكبوا أعمال شغب، لذا اضطررنا للدخول إلى المدينة بشكل فوري",