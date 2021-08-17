الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١
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المتحدث باسم طالبان يعلن العفو عن المترجمين أو المتعاقدين الذين عملوا لصالح السلطات الأجنبية ويقول إنه لن يكون هناك انتقام منهم

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

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