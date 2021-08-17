فضل الله: حل الأزمة في لبنان مفتاحها تشكيل حكومة

العالم ـ لبنان

وقال فضل الله خلال كلمة له في المجلس العاشورائي في حارة صيدا: ان إنقطاع ال​كهرباء​ وشح المشتقات ​النفط​ية وما حصل ل​أموال المودعين​ وغيرها من المشكلات هو نتيجة لمسار طويل، وهذا الانهيار يمكن مواجهته والبلد ليس ميؤوسا منه، ونستطيع معالجة مشكلاته وهو ما يحتاج إلى تحمل المسؤولية وليس تقاذف المسؤوليات.

واضاف: "نحن معنيون بالعمل لمعالجة الاسباب والتخفيف من النتائج، ولا يمكن في لبنان لطرف واحد أن يحل المشكلة، ولذلك ​حزب الله​ في الداخل يعمل ضمن معايير واضحة، بأن تكون الحلول عبر مؤسسات الدولة اللبنانية، رغم الاهتراء والتحلل الذي اصاب هذه المؤسسات، ولكي نعالج اسباب الانهيار لا بد من دولة من خلال مؤسساتها، فيكون هنالك حكومة وقضاء واجهزة امنية، وادارات ومؤسسة كهرباء ومياه، فتفاقم أزمة ​المازوت​ مثلا هو نتيجة لعدم وجود الكهرباء، لأن المولدات هي حلول جزئية، بينما الحل أن نأتي بالكهرباء ولم نعد نريدها 24 ساعة ليأتوا بها 12 ساعة لأننا وصلنا إلى ظلام دامس، وفوق البلاء يأتي من يعتدي على المحطات والشبكات. ولنحل مشكلة الكهرباء نحتاج إلى حكومة وخطة، لذلك نحن في الداخل مع إعادة النهوض إلى مؤسسات الدولة رغم كل الواقع المأساوي، والمفتاح أن يشكلوا حكومة، والذي يشكل الحكومة رئيس الجمهورية والرئيس المكلَّف، لأن تشكيلها يحتاج إلى توقيعهما، وإذا لم يوقعا لا تشكل حكومة".

وأشار إلى أن "حزب الله تصدى للأزمة الاجتماعية والاقتصادية عن طريقين عبر مؤسسات الدولة او عبر إمكاناته بدءًا من تسهيل عملية التشكيل للحكومة أولا، وثانيا لتضع الحكومة خطط قصيرة الامد، تعالج النتائج والوجع الحالي، وخطط طويلة الامد لكي تعالج الاسباب".