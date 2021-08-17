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دعوة فلسطينية إلى تحرك فوري لوضع حد لقتل الفلسطينيين المدنيين

دعوة فلسطينية إلى تحرك فوري لوضع حد لقتل الفلسطينيين المدنيين
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور على أن الفشل في ضمان المساءلة يؤدي إلى زيادة جرأة ازدراء الاحتلال للقانون الدولي.

العالم ـ فلسطين

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الثلاثاء، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الجرائم الجسيمة التي تواصل "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها في فلسطين المحتلة.

وأشار منصور في رسائله إلى استشهاد أربعة شبان فلسطينيين أمس الإثنين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، وهم: رائد أبو سيف (21 عاما)، وصالح عمار (19 عاما)، ونور الدين جرار (19 عاما)، وأمجد حسينية (20 عاما)، واحتجاز جثمانيّ الشهيدين نور وأمجد في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري لوضع حد لقتل الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين، مشددا على أن مثل هذه الجرائم المتكررة تفرض علينا الاستمرار في دعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، والتأكيد على ضرورة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة مشروعة لضمان العدالة لضحايا هذا الاحتلال غير القانوني، والقاسي.

كما تطرق منصور إلى سياسة التهجير الإسرائيلية من خلال هدم المنازل وتدمير الممتلكات في القدس الشرقية، مشيرا إلى تعرض أكثر من 700 فلسطيني لخطر التهجير على نطاق واسع في سلوان وحدها.

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