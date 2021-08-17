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تحذير من موجة كورونا رابعة في العراق

تحذير من موجة كورونا رابعة في العراق
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

حذرت خلية الأزمة النيابية في العراق اليوم الثلاثاء من اندلاع موجة رابعة من جائحة كورونا في البلاد.

العالم - العراق

وقال مقرر خلية الأزمة النائب جواد الموسوي، إن "الانخفاض في إصابات كورونا خلال اليومين الماضيين لا يعتد به، طالما هناك قلة في أخذ المسحات من المواطنين"، مبينا أن "الصحة تعتمد على معدلات احتساب أعداد الإصابات من خلال الحالات الموجبة الكبيرة والاعتماد على حالات الوفيات بالنسبة للعدد الكلي للمصابين وكذلك معدل الإصابات لمدة 10 أيام".

وأشار إلى أن "هناك انخفاضا حقيقيا في أعداد الإصابات في الموجة الثالثة إلا أن المخاوف من دخول البلاد في موجة رابعة ترتفع على اثرها الاصابات والوفيات"، مبينا أن "الموجة الثالثة أوشكت على الانتهاء".

وأضاف: "نسبة أعداد الملقحين في الوقت الحالي لا تشجع في امكانية تسجيل انخفاض باعداد الإصابات، والتي ترهن بارتفاع نسبة الملقحين الى 60 بالمئة"، موضحا أن "اعداد الملقحين في العراق بلغت مليونين ونأمل وصول نسبة التلقيح الى 50 بالمئة مع دخول الموجة الرابعة".

ودعا الموسوي "أصحاب المواكب العاشورائية إلى مراعاة الشروط الصحية وأن يكون هناك ارتداء الكمامة والتباعد وإيجاد وسائل التعقيم في المواكب"، لافتا إلى تسجيل "حالات اكتظاظ بين الزائرين من دون وجود التزام بالشروط الصحية".

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تحذير من موجة كورونا رابعة في العراق