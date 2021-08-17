نائب أشرف غني: 'أنا الرئيس الشرعي لأفغانستان'

العالم - افغانستان

وكان صالح قد قال في اجتماع أمني برئاسة غني في الأسبوع الماضي إنه فخور بالقوات المسلحة وإن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز المقاومة ضد طالبان.



لكن البلاد سقطت في أيدي طالبان في غضون أيام بعد أن تنبأت المخابرات الأمريكية بأن سقوطها سيستغرق شهوراً.



وقال صالح في عدة تعليقات على تويتر إن من «غير المجدي» الدخول في جدال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قرر سحب القوات الأمريكية.



ودعا صالح الأفغان إلى إظهار أن أفغانستان «ليست فيتنام وأن الطلاب (طالبان) ليسوا حتى مثل الفيتكونج» مشيراً إلى قوات المقاومة التي حررت فيتنام الجنوبية.



وأعاد مقطع فيديو أفغاناً يحاولون باستماتة التعلق بطائرة حربية أمريكية وهي توشك على الإقلاع إلى الأذهان صورة التقطت في عام 1975 لأشخاص يحاولون التعلق بطائرة هليكوبتر فوق سطح في سايجون خلال الانسحاب من فيتنام.



وقال صالح إنه على خلاف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «لم نفقد عزمنا ونرى فرصاً ضخمة أمامنا. انتهت التحفظات التي لا طائل منها، هيا انضموا للمقاومة».



وقال صالح الذي لا يُعرف مكانه إنه لن «يرضخ أبداً تحت أي ظروف لطالبان». وقال إنه «لن يخون أبداً» أحمد شاه مسعود قائد التحالف الشمالي الذي اغتاله اثنان من مقاتلي القاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة بقليل.