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شاهد.. الإحتلال يستمر في مشروعه التهويدي في القدس المحتلة

الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

بدأت بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة بتنفيذ مشروع تهويدي جديد نحو شارع صلاح الدين الأيوبي في قلب المدينة. ويتضمن المشروع جرف كل الارصفة والشارع وبعض البنايات التاريخية ومصادرة الاراضي التابعة للمؤسسات الخدماتية وربط هذا الشارع بالبلدة القديمة وصولا الى حائط البراق .

العالم - مراسلون

مخطط تهويدي احتلالي قديم جديد بدأت اليات طواقم بلدية القدس بتنفيذه بشارع صلاح الدين الايوبي وويتضمن المشروع جرف كل الارصفه والشارع وبعض البنايات التاريخية والموجودة منذ الحقبة المملوكية ومصادرة كل الاراضي التي يقع عليها مؤسسات خدماتية تخدم ابناء القدس ك المياه والكهرباء والصحة وربط هذا الشارع بعد توسعته بالبلدة القديمة وصولا الى حائط البراق المبكى لنقل الالاف من المستوطنيين واليهود المتطرفين

ويحذر اهالي وتجار شارع صلاح الدين والذي يقع بقلب المدينة المقدسة من هذا المخطط والذي سيؤدي الى اغلاق محالهم التجارية وترحيل من يقطن بهذا الشارع والذي سيتم اغلاقه لتنفيذ المشروع لاكثر من عام

القدس وبكل احيائها تتعرض لعملية نبش وتهويد ودمج مع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني وشرعي على اراضي المقدسيين.

ما يحصل في القدس وشوارعها وأحيائها واسواقها بحاجة الى وقفة جادة قبل فوت الاوان لان كل شي يتغير في كل يوم في ظل عملية التهويد والمشاريع التي تنفذ والهدف التغيير لطابعها العربي والاسلامي والاخطر التطهير العرقي لابنائها.

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