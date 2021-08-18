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اقامة مراسم العزاء الحسيني ليلة التاسع من محرم بحضور قائد الثورة الاسلامية

اقامة مراسم العزاء الحسيني ليلة التاسع من محرم بحضور قائد الثورة الاسلامية
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

اقيمت مساء اليوم الثلاثاء مراسم العزاء الحسيني ليلة التاسع من شهر محرم الحرام بمناسبة ذكرى استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع)، بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

العالم - ايران

وفي هذه المراسم التي جرت في حسينية "الامام الخميني (رض)" القى حجة الاسلام والمسلمين سعدي كلمة تناول فيها فقرتين من زيارة ابوالفضل العباس عليه السلام الاولى تعزيز الارتباط والولاء للامام الحق والثانية هي الصمود ورفض المساومة في مواجهة تيار الباطل وهما درسان نتعلمهما من سيرة قمر بني هاشم العباس بن علي عليهما السلام.

واضاف ان العهد الذي اخذه البارئ سبحانه وتعالى من الانبياء والسائرين على نهجهم هو مواجهة الباطل وعدم التراجع عن ذلك وقد اشاد القران الكريم بمن وفوا بعهدهم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه .

وفي المراسم ذكر محمد رضا طاهري مصيبة الحسين عليه السلام وقرا مرثية حسينية بهذه المناسبة .

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