وزير الصحة الايراني: السبيل الوحيد لمكافحة كورونا هو التزام التوصيات الصحية

العالم - ايران

وقال نمكي في تصريح له الثلاثاء خلال اجتماع للجنة مكافحة كورونا في مدينة قم جنوب العاصمة طهران: ان فيروس كورونا ستكون له العديد من التحورات مستقبلا ومن المحتمل ان تثير الشكوك (هذه التحورات) حول مدى فاعلية اللقاح.

واكد بان التطعيم لا يمكنه ان يحصن المجتمع تماما امام المرض واضاف: ان التزام التوصيات الصحية هو السبيل الوحيد لمكافحة فيروس كورونا.

وحول استمرار الحظر الاميركي الظالم ضد ايران في مجال الصحة والعلاج قال: رغم المزاعم الكاذبة الصادرة عن مسؤولي النظام الاميركي فان هنالك عقبات كبرى امام توفير الادوية والمعدات اللازمة للبلاد.

واعلن عن احتمال موجة جديدة من مر ض كورونا واضاف: اننا لم نصل الان الى قمة وذروة المرض ومن المحتمل اشتداد تفشيه بنسبة اكبر مستقبلا.