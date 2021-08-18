هاشتاغ.. السيد نصرالله والنفط الإيراني + فيديو

العالم - لبنان

جملة السيد نصرالله قطعا سنأتي بالنفط الإيراني تحولت إلى هاشتاغ ترند على مواقع التواصل.

"يوسف" علق ضمن هذا الهاشتاغ: أوقات عنجد رفيق واحد بيغنيك عن صداقة كل الدنيا.. مثلاً في صديقتنا إيران حتبعتلنا نفط عبر صديقتنا سوريا رغم الحصار الموجود عليهن.. بينما غيرنا عندو الدنيا كلها أصحاب وضمناً الولايات المتحدة و بقشّة ما بتطّلع فيهن.. هون منقول بكل فخر أن معي لبصيرتي.

حساب "فاطم الكتائب" بدوره علق: الفرق بين حليف يُفَضِّلْ كلابَهُ عليك ويتركك تتساقط من طائراته وبين حليف صادق يقدم كل ما يمكنه وهو المحاصَرْ.. إنسانيتك عبرت القارات.

أخيرا مع "علي رند" الذي كتب: للذين يتهمون حزب الله زورا بتهريب البنزين والمازوت إلى سوريا نقول قطعا سنأتي بالنفط الإيراني وقد يأتي عبر سوريا.. و لو صحيح يُهَرِّبُهُ إلى سوريا لكان بيعُهُ في سوريا أقصر له وأوفر عليه وأكثر ربح لجيوبه ولكن كما عند كل شائعة أفضل ما يقال للمفترين، خسئتم!

التفاصيل في الفيديو المرفق..