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إطلاق سراح مسؤول ليبي بعد اسبوعين من اختطافه

إطلاق سراح مسؤول ليبي بعد اسبوعين من اختطافه
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الليبية، إطلاق سراح أحد مسؤوليها بعدما خطفه مسلحون مجهولون في العاصمة طرابلس مطلع الشهر الجاري.

العالم - ليبيا

وقالت الحكومة في بيان "استقبل نائب رئيس الحكومة حسين القطراني بمدينة بنغازي، رضا الفريطيس، رئيس ديوان الحكومة الذي تعرض للاختطاف خلال الاسبوعين الماضيين بطرابلس".

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الليبية إطلاق سراح الفريطيس ووصوله إلى بنغازي.

وقال المصدر لفرانس برس من طرابلس إن "رئيس ديوان الحكومة في بنغازي ومدير مكتب نائب رئيس الحكومة رضا الفريطيس، أطلق سراحه في وقت متأخر ليلة الأمس، وهو بصحة جيدة ولم يتعرض لأذى".

ولم تعلن الحكومة الجهة المسؤولة عن الخطف، كما رفض المصدر الإدلاء بأي تفاصيل حول عملية الافراج وظروفها.

وقام مسلحون مجهولون بداية الشهر الجاري بخطف مدير مكتب نائب رئيس الحكومة من محل إقامته في طرابلس، بدون معرفة دوافعهم أو مطالبهم.

وأثار ما حصل إدانة دولية واسعة.

وطالبت الأمم المتحدة الحكومة الليبية ببذل جهود كثيفة لإطلاق سراح المسؤول وضمان سلامته.

وتحاول ليبيا الخروج من عقد من العنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، بعدما تمّ التوصل الى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار نهاية أكتوبر الماضي.

وأعقب ذلك توافق الأفرقاء الليبيين في جنيف على خارطة طريق أدت إلى اختيار سلطة سياسية موحدة "مؤقتا" تحضّر للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

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