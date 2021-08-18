الانسحاب الأميركي من أفغانستان

العالم – هاشتاغ

01. في غضون أيام، انقلاب الصورة في أفغانستان..حركة طالبان سيطرت على أهم المدن في البلاد وصولا إلى العاصمة كابول.. فيما الرئيس أشرف غني غادر البلاد، تزامنا مع مغادرة القوات الأميركية لأفغانستان بعد 20 عاما من التواجد هناك.

ومع هذه التطورات، لم يجد الأفغان مفرا من البحث عن مستقبل مختلف لهم، خاصة وان شبح الفوضى والحرب عاد ليخيم على البلاد.. والوجهة الوحيدة أمامهم مغادرة البلاد.

الأمر لم يتوقف على الحشود الكبيرة في مطار كابول التي كانت تأمل في إيجاد مكان لها داخل أي طائرة تقلع من أرض أفغانستان إلى أي وجهة.. حيث المشاهد التي انتشرت بقوة على شبكات الانترنت اختصرت الصورة.

إلى جانب الفيديوهات، انتشرت صور كثيرة توضح الواقع الجديد الذي بات يعيشه الأفغان.

أحداث أفغانستان الأخيرة عبرة لمن يعتبر.. هذا ما أجمع عليه الناشطون على مواقع التواصل.

02. يقال إن المصائبَ لا تأتي فرادى.. وهذا ما ينطبق على لبنان.. فإلى جانب الأزمة الاقتصادية والجمود السياسي، جاء انفجار عكار ليضيف على مشاكل اللبنانيين: صهريج محمل بالوقود في منطقة عكار تمت مصادرته من قبل الجيش، الصهريج انفجر اثناء احتشاد الناس حوله لتعبئة البنزين ما أودى بحياة العشرات وإصابة آخرين.

الحادثة أتت بعد إعلان الجيش اللبناني تنفيذ مداهمات على محطات الوقود والأماكن التي تحتوي على وقود مخزن للاستفادة منه في السوق السوداء.. وذلك بعد التحذيرات من انقطاع الوقود من السوق على خلفية قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات.

حادثة عكار أثارت غضبا وانتقادات واسعة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون.

03. ليس بعيدا عن موضوع الوقود في لبنان.. حيث قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إن الحزب سيأتي بالنفط الإيراني للتخفيف من حدة الأزمة وعلى قاعدة الشراء وليس هبة من طهران، وذلك بعد تقاعس الدولة في حل مشكلة الوقود.. السيد نصرالله قال إن وصول النفط الإيراني إلى لبنان أمر محسوم.

جملة السيد نصرالله قطعا سنأتي بالنفط الإيراني تحولت إلى هاشتاغ ترند على مواقع التواصل.

04. قبل أيام زار وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يئير لبيد المغرب.. حيث وقع اتفاقات تعاون مع السلطات المغربية.

لكن ضمن البروباغاندا التي يسوقها المطبعون وكذلك سلطات الاحتلال الترويج لدعاية أن كيان الاحتلال يريد العيش بسلام مع دول المنطقة.. في هذا السياق نشرت صفحة إسرائيل بالعربية فيديو لحاخام يهودي وهو يدعو للملك المغربي محمد السادس وبحضور لابيد.

طبعا هذه المشاهد لقيت غضبا على مواقع التواصل.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..