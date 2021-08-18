شاهد.. كاميرا العالم في مطار كابل على الخط الفاصل بين الأميركيين ومسلحي طالبان

العالم - أفغانستان

تعزز طالبان حضورها العسكري والسياسي في عاصمة البلاد كابل.. والحياة تعود ببطئ إلى سابق عهدها.

واستأنفت يوم أمس وسائل الإعلام نشاطها لتخرج المذيعات الأفغانيات على شاشة التلفاز، دونما تعليق حتى الآن على الأقل من قبل حركة طالبان.

في زاوية أخرى من العاصمة تجمع نسائي أمام القصر الرئاسي يطالب بحقوقهن والمساوة بينهن وبين الرجل في ظل الإمارة الإسلامية.

سياسيا وصل النائب السياسي لزعيم طالبان الملا برادر إلى أفغانستان قادما من الدوحة، حط في قندهار معقل الحركة التاريخي وسينتقل بعدها إلى العاصمة كابل.

الرجل وصل في وقت أكد فيه المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد وجود مفاوضات مع الفرقاء السياسيين للوصول إلى حكومة ترضي جميع الأطراف وعلى أمل تشكيل حكومة ستحكم على أساس الشريعة الإسلامية، داعياً القادة بما في ذلك رشيد دوستم زعيم الأوزبك و عطا محمد نور حاكم بلخ إلى العودة بينما يتم التحضير لمستقبل البلاد.

وصرح مجاهد في مؤتمر صحفي قائلا: نعلن لكافة المواطنين والذين كانوا يعملون مع الاحتلال والحكومة السابقة بأننا لن نتعامل معهم بأي أسلوب انتقامي، كما نعلن لكافة العاملين في الدوائر الحكومية العودة إلى منازلهم ولن يتعرض لهم أحد.. إن الإدارة السابقة تركت المقرات الحكومية وهربت ما تسبب بحالة من الفوضى واستغل البعض الوضع للقيام بأعمال سلب ونهب.

إستطاعت كاميرا العالم الدخول إلى مطار كابل الدولي بصعوبة.. فالفوضى العارمة سببت أضرارا في المطار.. والسيارت المصفحة للمسؤلين الأفغان تركوها في المطار وهربوا مع أفراد حمايتهم.

وهناك خط فاصل بين طالبان والأميركيين في المطار.. حيث من هناك تجلي واشنطن رعاياها.. ويقف مسلحو طالبان خلف هذا الخط وينتظرون السيطرة الكاملة على مطار كابل.

التفاصيل في الفيديو المرفق..