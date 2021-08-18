البرلمان الليبي يوافق على انتخاب الشعب للرئيس بشكل مباشر

العالم - ليبيا

وأضاف في بيان رسمي أنه "تمت موافقة البرلمان على مشروع القانون بعد استكمال مناقشة مواده بشكل كامل".

وصرح بأنه تمت إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية.

وشهدت الجلسة خلافات حادة بين الأعضاء وصلت حد الضرب والتشابك بالأيدي، وتم تعليقها لأكثر من مرة لتهدئة الأوضاع.

وتوافق مجلس النواب على صيغة بخصوص ترشح موظف الدولة في انتخابات رئاسة الدولة.

وتنص المادة على أن "يعتبر كل موظف مدني أو عسكري مترشحا لمنصب رئيس الدولة، متوقفا عن عمله بتاريخ 3 أشهر من عقد الانتخابات وله حق العودة إلى منصبه في حالة عدم فوزه في الانتخابات، وتدفع له مستحقاته".