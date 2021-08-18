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مراسل العالم: انباء شبه مؤكدة تتحدث عن تواجد الرئيس اشرف غني في ابو ظبي بالامارات العربية المتحدة

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

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