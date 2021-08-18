بافيل كليمكين: ارى تهديدا في اللقاء بين ميركل وزيلينسكي

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وحسب كليمكن، قد تتمكن ميركل من إقناع زيلينسكي بتقديم تنازلات وقبول حلول وسط، غير مقبولة لأوكرانيا.

وأضاف كليمكين: "ستقول المستشارة للرئيس زيلينسكي: فلاديمير، كما ترى، سأرحل قريبا. أنا من أشد المعجبين بأوكرانيا. وأنت لا تعرف كيف ستتصرف الإدارة الألمانية المقبلة، ومن سيكون ضمن حكومة ألمانيا القادمة. من الأفضل أن تتفق معي وفقا لهذه الشروط".

ويرى كليمكين، أن هدف المستشارة، يكمن في تحقيق استقرار الوضع حول أوكرانيا، من أجل ضمان أمن أوروبا العسكري وفي مجال الطاقة.

وقال: "أعتقد أنه قبل الاجتماع مع ميركل، على زيلينسكي أو أي شخص آخر من فريقه، حتما الاتصال بالأمريكيين والاتحاد الأوروبي والبولنديين وبناء صيغة واضحة للعبتنا".

في وقت سابق، أعلن كليمكين أن المستشارة خلال زيارتها لأوكرانيا، ستطرح المسائل المتعلقة بمشروع "السيل الشمالي-2"، والوضع في دونباس. ونوه بأن سبب زيارة ميركل لروسيا، قبيل اجتماعها مع زيلينسكي، يعود إلى ضرورة الاتفاق مع فلاديمير بوتين على خيارات حول "السيل الشمالي-2"، ونقل الغاز عبر أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية، ستزور موسكو في 20 أغسطس، وكييف في 22 أغسطس.