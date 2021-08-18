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اللواء نقدي: قواعد أميركا بالمنطقة ستواجه نفس المصير الذي واجهته في أفغانستان ما يحتم على الجميع في المنطقة قطع صلتهم بالولايات المتحدة

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

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