مقتل امرأة وطفلها وإصابة 11 آخرين بقصف تركي في الحسكة

العالم-سوريا

وأعلنت مصادر أهلية “استشهاد امرأة وإصابة عدد من المدنيين بجروح جراء قصف تركي على بلدة أبو راسين ومحيطها وقصفها بعشرات القذائف المتنوعة بريف الحسكة الشمالي الغربي”.

واضافت المصادر ان “قصفا صاروخيا مكثفا بأكثر من 50 قذيفة نفذته القوات التركية مساء الثلاثاء على بلدة أبو راسين والقرى المحيطة، منها قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالي الغربي، تسبب باستشهاد امرأة ووقوع إصابات بين السكان وأضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي ومنازلهم”.

وأشارت إلى أن القصف تسبب “بتهجير عدد من الأسر من قراها وحالة من الذعر والهلع بين المدنيين على نطاق واسع”.