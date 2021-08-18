امريكا..موظفو السفارة في كابل أتلفوا جوازات سفر عدد من الأفغان

العالم-افغانستان

أفادت بذلك شبكة CNN نقلا عن مكتب العضو الجمهوري في الكونغرس أندي كيم، والذي قال في بيان له: "تم إلغاء الاستقبالات الخاصة بشؤون التأشيرة في السفارة وأتلفت جوازات السفر التي كانت بحوزة السفارة".

ولم يتضح سبب قيام السفارة بهذه الخطوة، لكن من المحتمل أن الدبلوماسيين قرروا أن وقوع تلك الجوازات في أيدي "طالبان" كان سيعرض حياة أصحابها للخطر.

وقال عضو الكونغرس الجمهوري توم مالينوفسكي لـCNN: "سيتعين علينا استخدام طرق أخرى للتأكد من هوية الأشخاص الذين لا يحملون جوازات السفر، على سبيل المثال، من خلال أرقام هواتفهم.. في كثير من الحالات، نعرف بيانياتهم للاتصال بهم وأرقام هواتفهم، وبالتالي سنضطر إلى تحديد هويتهم بهذه الطريقة".

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة لا تحمي مبنى سفارتها التي تم إخلاؤها بالكامل في كابل، لكن المجمع يقع في "منطقة شديدة التحصين" في المدينة.