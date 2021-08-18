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بعد قطيعة دامت 4 أعوام :سفير قطر الجديد يصل القاهرة

بعد قطيعة دامت 4 أعوام :سفير قطر الجديد يصل القاهرة
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

وصل سفير قطر الجديد لدى مصر "سالم مبارك آل شافي"، مسا الثلاثاء إلى القاهرة، وذلك في إطار عودة العلاقات بين الدوحة والقاهرة.

العالم - قطر

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة الجمهورية المصرية، إن"السفير القطري وصل الثلاثاء، قادماً من الدوحة، لتسلم مهام عمله".

وكان في استقبال السفير القطري "السفير حاتم النشار، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم".

ومن المقرر أن يقدم السفير القطري الجديد "أوراق اعتماده خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لبدء مهام عمله الدبلوماسي بشكل رسمي"، وفق المصدرين ذاتهما.

ومن الدوحة قال الإعلامي القطري البارز جابر الحرمي، عبر حسابه الموثق بـ"تويتر": "بعد غياب 4 سنوات، سفير قطر الجديد لدى مصر سالم مبارك آل شافي يصل القاهرة لمباشرة مهام عمله".

وأضاف: "العلاقات القطرية المصرية تشهد تقدماً ملحوظاً بعد اتفاق العلا"، مشيراً إلى أن "مصر أرسلت سفيرها للدوحة وباشر مهام عمله، في يونيو الماضي".

ولم يصدر عن الجانبين المصري أو القطري الرسمي بيان حول وصول السفير الجديد للدوحة.

وفي 23 يونيو الماضي، قررت مصر تعيين "عمرو الشربيني" سفيراً فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار من الدوحة بتعيين "سالم بن مبارك بن شافي" سفيراً فوق العادة مفوضاً أيضاً لدى القاهرة.

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بعد قطيعة دامت 4 أعوام :سفير قطر الجديد يصل القاهرة

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