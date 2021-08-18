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لتوفير السيولة...

المالية السعودية تطرح صكوكا محلية بقيمة 3.03 مليار دولار + فيديو

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

الرياض (العالم) 2021.08.18 – في إطار خطة مالية وضعتها مطلع العام الجاري، لتوفير السيولة اللازمة لتلبية النفقات الجارية ومواجهة ضعف الإيرادات منذ تفشي وباء كورونا طرحت السلطات السعودية، صكوكا محلية بقيمة 11 مليارا و358 مليون ريال أي نحو 3 مليارات و30 مليون دولار.

العالم - السعودية

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام الجاري 2021 التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي الحالي.

وكانت السعودية أصدرت في تموز يوليو المنصرم صكوكا محلية، بقيمة إجمالية تصل إلى مليارين و770 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الصكوك التي أصدرتها في يونيو نحو مليارين و200 مليون دولار و940 مليونا في شهر مايو الماضي.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 227 مليارا و700 مليون دولار بنهاية عام 2020، وتمثل 34.3 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 180 مليار دولار في عام 2019.

وسجلت ميزانية السعودية عجزا بقيمة 7 مليارات و400 مليون دولار أي ما يعادل ملياري دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، مع استمرار قصور أسعار النفط وبقية الإيرادات عن تلبية النفقات الجارية.

إلى ذلك كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع القروض المتعثرة لدى البنوك السعودية إلى نحو 33 مليار ريال أي 123 مليارا و750 مليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

هذا ويواجه اقتصاد السعودية ضغوطا غير مسبوقة؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من تراجع لأسعار النفط ، فيما فرضت الحكومة إجراءات تقشفية ولجأت إلى فرض ضرائب جديدة ورفع قيمة أخرى كانت مطبقة؛ للحد من تداعيات الجائحة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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لتوفير السيولة... المالية السعودية تطرح صكوكا محلية بقيمة 3.03 مليار دولار + فيديو

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