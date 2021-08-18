الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. هل ستتوفق اميركا بتوظيف طالبان ضد دول الجوار؟

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر السفير العراقي السابق لدی الاتحاد الاوروبي د. جواد الهنداوي ان استمرار التفاوض الافغاني في الدوحة وتأييده من قبل الولايات المتحدة هو مجرد محاولة للاستهلاك الداخلي الاميركي.

العالم - خاص بالعالم

وأكد د.الهنداوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان واشنطن تحاول ضمان ما تبقی للدبلوماسية الاميركية من كرامة بعد انسحابها المخجل من افغانستان والهزيمة الكبری من هذا البلد.

وأوضح ان المنتصر الأساسي هي حركة طالبان وهي التي ستؤسس النظام السياسي في افغانستان ومؤسسات الدولة فيها وباقي الفئات السياسية والاجتماعية ستكون مجرد فئات مشاركة في الدولة.

واستبعد الهنداوي ان تتوفق الولايات المتحدة بتوظيف حركة طالبان لتكون الدولة المشاغبة في قلب غرب ووسط أسيا ضد الصين وروسيا وايران، مؤكداً ان طالبان لاتمتلك هذه القدرة وطالبان اليوم ليست طالبان السابقة وعليها اليوم بناء الدولة واذا انتصرت عسكرياً فعليها تحديات كبيرة لايمكن ضمان انتصارها في بناء الدولة والاستقرار والامن ما لم تكون متوائمة ومتعايشة مع محيطها.

وتساءل الهنداوي: هل تستطيع ان تكون طالبان مشاكسة ضد دول الجوار؟ بالعكس فإن طالبان محاصرة بدول الجوار ولذلك عليها ان تتعايش وما رأيناه منها حتی الان، يوحي بأنها تتعايش مع هذا الواقع.

روابط ذات صلة

توضيح متحدث باسم طالبان بشأن مقابلته مع الإعلام الإسرائيلي

"سقوط الإمبراطورية الأمريكية"

أفغانستان ما بين التحفظ والتريث الدولي ورسائل طمأنة طالبان + فيديو

مستشار إعلامي بحركة طالبان يترك أسئلة قناة العالم من دون جواب + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المطاعم في لبنان إلى الإقفال الشامل بسبب الازمات الاقتصادية و المالية

3 ملايين شخص يسجلون للانتخابات داخل ليبيا

اجتماع "كرزاي" و"عبدالله" مع مسؤول بارز في "طالبان"

شاهد.. هل ستتوفق اميركا بتوظيف طالبان ضد دول الجوار؟

مسؤول في طالبان يوضح مسألة انضمام أعضاء من الحكومات السابقة في الحكومة المقبلة

أمير قطر وميركل يبحثان تطورات الوضع في أفغانستان