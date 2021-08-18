شاهد.. هل ستتوفق اميركا بتوظيف طالبان ضد دول الجوار؟

العالم - خاص بالعالم

وأكد د.الهنداوي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان واشنطن تحاول ضمان ما تبقی للدبلوماسية الاميركية من كرامة بعد انسحابها المخجل من افغانستان والهزيمة الكبری من هذا البلد.

وأوضح ان المنتصر الأساسي هي حركة طالبان وهي التي ستؤسس النظام السياسي في افغانستان ومؤسسات الدولة فيها وباقي الفئات السياسية والاجتماعية ستكون مجرد فئات مشاركة في الدولة.

واستبعد الهنداوي ان تتوفق الولايات المتحدة بتوظيف حركة طالبان لتكون الدولة المشاغبة في قلب غرب ووسط أسيا ضد الصين وروسيا وايران، مؤكداً ان طالبان لاتمتلك هذه القدرة وطالبان اليوم ليست طالبان السابقة وعليها اليوم بناء الدولة واذا انتصرت عسكرياً فعليها تحديات كبيرة لايمكن ضمان انتصارها في بناء الدولة والاستقرار والامن ما لم تكون متوائمة ومتعايشة مع محيطها.

وتساءل الهنداوي: هل تستطيع ان تكون طالبان مشاكسة ضد دول الجوار؟ بالعكس فإن طالبان محاصرة بدول الجوار ولذلك عليها ان تتعايش وما رأيناه منها حتی الان، يوحي بأنها تتعايش مع هذا الواقع.