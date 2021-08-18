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فرصة العمر.. وظيفة براتب 6500 دولار شهريا في بريطانيا

فرصة العمر.. وظيفة براتب 6500 دولار شهريا في بريطانيا
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت مدرسة تقع في جزيرة بريطانية شمال المملكة المتحدة عن فرصة توظيف مدير جديد براتب 59 ألف جنيه إسترليني سنويا (77 ألف دولار أمريكي).

العالم - منوعات

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن المدرسة تقع في جزيرة فير آيل النائية التي يسكنها 60 شخصا فقط.

وسيقوم الفائز بهذه الفرصة الوظيفية التي تم وصفها بـ"فرصة واحدة في العمر"، بإدارة مدرسة تتكون من 3 موظفين و3 طلاب فقط، والعمل لمدة 35 ساعة في الأسبوع مقابل 59 ألف جنيه إسترليني سنويا بالإضافة إلى مبلغ سنوي قدره 2265 جنيها إسترلينيا.

وأشارت المدرسة إلى أن المترشحين لهذه الوظيفة والذين سيجرون بمقابلات العمل ستتكفل الحكومة بدفع نفقات سفرهم.

وتشتهر الجزيرة التي تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة أميال مربعة بجمالها الطبيعي والطيور البحرية بما في ذلك حوالي 10000 طائر البوفن وفقا للإحصاءات.

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