أمريكا تجمد أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة 9.5 مليار دولار

العالم- الأميركيتان

وقال المسؤول إن أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان ، التي لا تزال مدرجة في قائمة عقوبات وزارة الخزانة.

وغرد أجمل أحمدي ، القائم بأعمال رئيس بنك دا أفغان ، البنك المركزي في البلاد ، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين ، أنه علم يوم الجمعة أن شحنات الدولارات ستتوقف بينما تحاول الولايات المتحدة منع أي جهود لطالبان للوصول إلى الأموال. تمتلك DAB 9.5 مليار دولار من الأصول ، جزء كبير منها في حسابات مع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة.

العقوبات الأمريكية على طالبان تعني أنهم لا يستطيعون الوصول إلى أي أموال. الغالبية العظمى من أصول DAB غير محتفظ بها حاليًا في أفغانستان ، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.