قضايا البحرينيين الحياتية والذكرى الـ50 لاستقلال البحرين

العالم - أبناء الديرة

كما يبحث برنامج "أبناء الديرة"، ما قالته الصحفية نزيهة سعيد قالت عبر موقع تويتر أن الأنظمة الغبية لا تستطيع التمثيل لفترة طويلة، وادعاء العدالة ومعاملة الجميع سواسية، وبدون تفرقة أو طائفية ولكنها تسقط عن أول اختبار وقد يكون ذلك مباراة رياضية أو تجمع اجتماعي أو صلاة عيد " طنبروها".

ويناقش برنامج "أبناء الديرة"، موضوع تضييق النظام البحريني على مراسم عاشوراء، وحول ما يريده النظام من وراء تضييقه على مراسم العاشوراء أكد الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي من لندن أن النظام يحاول عبر التضييق على الشعائر الحسينية وعلى المآتم والحسينيات المقامة ان هنالك هاجس وخوف كبير من نهضة الامام الحسين( ع )ومن ما يطالب به الامام الحسين عليه السلام وشعب البحرين من الحقوق المسلوبة والعدالة والحرية والحقوق المسلوبة التي تخاف منها الانظمة الاستبدادية، التي تضيق على الشعائر الدينية.

كما يسلط البرنامج الضوء على عدم اعتراف الملك البحريني حمد بن عيسى على استقلال بلاده عن بريطانيا قبل 50 عاما، في 14 اغسطس / اب عام 1971، وقد لام حمد في العام 2014 البريطانيين عن انسحابهم عندما خاطبهم في قصر لندن بعبارته الشهيرة("من طلب منكم الرحيل" والدنا تساءل عن سبب اتخاذ بريطانيا القرار من جانب واحد").

كما يتطرق برنامج "أبناء الديرة"، الى الذكرى الخمسين لاستقلال البحرين، حيث تبدو البلاد فاقدة للسيادة لوجود قوات بريطانية وامريكية وسعودية واماراتية على ارضها.

ويستضيف برنامج" أبناء الديرة ":

- الناشط الحقوقي البحريني ابراهيم الدمستاني

- الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي من لندن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...