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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مراسل العالم: الأجهزة الأمنية العراقية وضعت خطة محكمة لتأمين المراسم الحسينية وحتى هذه اللحظة كانت الإجراءات ناجحة
اللواء نقدي: قواعد أميركا بالمنطقة ستواجه نفس المصير الذي واجهته في أفغانستان ما يحتم على الجميع في المنطقة قطع صلتهم بالولايات المتحدة
مسؤول من طالبان: على أعضاء الحركة ألا يحتفلوا ليثبتوا تفوقهم فالنصر ملك لأفغانستان
مسؤول من طالبان: بالتدريج سيرى العالم كل قادتنا ولن يكون هناك أي تخف أو سرية
مسؤول من طالبان: أي شكوى يتقدم بها مدنيون ضد أي عضو من أعضاء الحركة سيتم التحقيق فيها سريعا
مسؤول من طالبان: أعضاء الحركة سيشاركون في حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين لضمان شعورهم بالأمان
مراسل العالم: انباء شبه مؤكدة تتحدث عن تواجد الرئيس اشرف غني في ابو ظبي بالامارات العربية المتحدة
المتحدث باسم طالبان: لن يعمل أحد في تهريب المخدرات من الآن فصاعدا وأفغانستان ستكون دولة خالية من المخدرات
المتحدث باسم طالبان: نعد بأن لا تكون أفغانستان بعد الآن مكانا لزراعة المخدرات لكن نحتاج إلى الدعم الأجنبي للنجاح في هذا لامجال
المتحدث باسم طالبان: لن نسمح لأي أحد أو جهة باستخدام أفغانستان لمهاجمة الآخرين
مراسل العالم: الأجهزة الأمنية العراقية وضعت خطة محكمة لتأمين المراسم الحسينية وحتى هذه اللحظة كانت الإجراءات ناجحة
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش
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