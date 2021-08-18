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مراسل العالم: الأجهزة الأمنية العراقية وضعت خطة محكمة لتأمين المراسم الحسينية وحتى هذه اللحظة كانت الإجراءات ناجحة

الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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